Сериал «Чернобыль» удостоился премии «Эмми»
Он победил в трех номинациях — сценарий, режиссура и мини-сериал. На церемонии награждения автор сценария Крейг Мэзин призвал почтить память ликвидаторов аварии.
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Он победил в трех номинациях — сценарий, режиссура и мини-сериал. На церемонии награждения автор сценария Крейг Мэзин призвал почтить память ликвидаторов аварии.
Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»