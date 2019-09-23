ФСБ использовала в  уголовном деле декларацию об амнистии капитала

Страхи бизнеса сбылись, — пишет сегодня газета «Ведомости» на первой полосе.

На статью, кстати, обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что гарантии президента участникам амнистии капитала остаются в силе.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что в деле бизнесмена Валерия Израйлита есть нарушение закона об амнистии капиталов. В ближайшее время он намерен обратиться к председателю Верховного суда с просьбой инициировать заседание пленума для уточнения трактовки закона.