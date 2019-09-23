ВАДА требует объяснений у РУСАДА и Минспорта после изучения данных московской антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство требует объяснений у РУСАДА и Минспорта после изучения данных московской антидопинговой лаборатории.

Исполком ВАДА, который собрался в Токио, подтвердил, с электронной базой, которую Россия передала агентству, манипулировали, иными словами, вносили исправления. Это могло быть сделано для того, чтобы скрыть факты нарушения нашими спортсменами антидопинговых правил. Каким образом это удалось установить, объяснил член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

Речь идет о той базе, которую вывез с собой информатор Григорий Родченков. Она легла в основу обвинений российских спортсменов, которых МОК дисквалифицировал перед Олимпиадой в Пхенчхане, однако спортивный арбитраж почти всех подозреваемых оправдал. Источник информации доверия не заслуживал. Теперь у ВАДА на руках подтверждение, а значит и возможность для новых обвинений. При этом сам факт внесения изменений – доказательство того, что Россия по прежнему не желает признавать свою вину, а это основание именно для коллективных санкций, хотя их нам обещали не применять.

Решение ВАДА по этому вопросу ожидается 9 октября, когда истечет срок, который дали России, чтобы представить объяснения.

Нужно понимать, какие претензии будут предъявлены России, потому что базу подделать непросто, — сказала «Эху Москвы» первый зампред думского Комитета по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

В случае негативного развития ситуации проблемы могут возникнуть у российских спортсменов уже в ближайшее время, – не исключает спортивный юрист Артем Пацев.

В Кремле сегодня сказали, что знают о претензиях ВАДА, но призвали не торопить события.