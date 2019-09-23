Старейшая в мире туристическая компания – Thomas Cook – объявила о ликвидации

Теперь британским властям предстоит провести крупнейшую в истории операцию по репатриации граждан в мирное время.

Руководство Thomas Cook решило объявить о ликвидации после того, как компании не удалось договориться о реструктуризации долгов на сумму около 200 миллионов фунтов стерлингов. Все перелеты были отменены, а туристы по всему миру оказались под угрозой выселения из отелей. Исполнительный директор туроператора Питер Фанхаузер извинился перед партнерами и клиентами.

Помимо клиентов, пострадали и сотрудники самой компании – около 20 тысяч человек останутся без работы. Впрочем, основные усилия британских властей сейчас сосредоточены на том, чтобы вернуть клиентов Thomas Cook домой. По подсчетам самого туроператора, всего в отпусках по его путевкам сейчас находится около 600 тысяч человек, около четверти из них – граждане Великобритании. Их планируется вернуть на родину в течение двух недель. В управлении Гражданской авиации страны оценили затраты на репатриацию в 750 миллионов долларов.

Сообщения о количестве застрявших на курортах отдыхающих приходят и из других стран. 140 тысяч немцев, 18 тысяч туристов из Скандинавии, 10 тысяч французов – всех их предстоит вернуть домой, но пока поступают противоречивые сообщения о том, как планируется разрешить ситуацию. Профильные министерства некоторых стран, например, Греции, уже создали оперативные центры по возвращению на родину иностранцев.

Однако, не для всех ситуация с Thomas Cook оказалась неприятностью. Так, на фоне новостей о принудительной ликвидации выросли акции других туроператоров и авиакомпаний, таких как TUI и RyanAir.

В Великобритании партия лейбористов призывает правительство вывести Томас Кук из минуса, но Министерство транспорта считает это бесполезным. Об этом сказал глава ведомства Грант Шепс.

Компания Интурист является «дочкой» «Томаса Кука», банкротство британского оператора никак не повлияет на работу российской компании, — сказал «Эху Москвы» гендиректор Интуриста Виктор Тополкараев.

Британскому туроператору принадлежит также еще одна российская компания «Библио-Глобус», — она также утверждает, что работает в обычном режиме.

Банкротство компании Томас Кук может подорвать доверие к туроператоарм, — считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

Кстати, в России имя Кука стало широко известно после того, как Самуэль Маршак упомянул его в своем стихотворении «Мистер-Твистер», которое в свою очередь стало основой для мультфильмов аудиокниг.

Компания Thomas Cook была основана в 1841 году, всего у оператора было около трех тысяч офисов по всему миру.