РКН признал, что работу Телеграма, который ему не удается заблокировать, обеспечивают грамотные и опытные программисты

Роскомнадзор признал, что работу мессенджера Телеграм, который ему не удается заблокировать, обеспечивают грамотные и опытные программисты. Как сказал глава ведомства Александр Жаров, эти люди постоянно меняют конфигурацию.

Сложность нынешних механизмов обхода блокировок не позволяет полностью заблокировать запрещенный ресурс. Жаров добавил, что в течение года Роскомнадзор намерен представить новую систему противодействия запрещенному контенту. Глава ведомства сравнил этот процесс с битвой снаряда и брони и с подрывом пиратского корабля. Он выразил надежду на то, что когда-нибудь Роскомнадзору удастся добиться успеха в этом вопросе, — сообщает РИА Новости.

Роскомнадзор с апреля прошлого года пытается заблокировать Телеграм по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования.