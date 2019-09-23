Британский туристический оператор «Томас Кук» объявил о закрытии после почти 180-ти лет работы

Принудительная ликвидация затронула 600 тысяч туристов по всему миру. Четыре авиакомпании прекратили полеты. Больше 20-ти тысяч человек в разных странах мира будут уволены.

Несколько дней назад компания «Томас Кук» сообщала о бедственном финансовом положении. Тогда туроператор пытался найти у инвесторов 250 миллионов долларов, чтобы избежать банкротства. В российском «Интуристе», который является дочерней структурой компании «Томас Кук», заверили, что банкротство не скажется на их клиентах, однако отметили, что крах британской фирмы скажется на всей индустрии, — пишет агентство «Интерфакс».