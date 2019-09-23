С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника», в который были включены песни, в том числе групп «Нирвана», «Битлз», «Куинн», «Машина времени». На это обратило внимание интернет-издание «Открытые медиа». Специалист Министерства культуры Лейла Зотова, курирующая проект, сказала, что ничего не знала об удалении сведений. При этом она отметила, что опубликованный норматив был предварительным.

Методические рекомендации были представлены в середине сентября. Они включали произведения искусства по разным направлениям – литература, музыка, театр, кинематограф. В материалах говорилось, что цель проекта – повысить культурный уровень учеников.