Концертный зал в Орле отказался принять лекцию лидера Либертарианской партии Михаила Светова за 3 часа до начала

Концертный зал в Орле отказался принять лекцию одного из лидеров Либертарианской партии Михаила Светова за 3 часа до начала мероприятия. Об этом сообщает телеканал «Дождь». По словам Светова, представитель зала никак не объяснил ситуацию при том, что была внесена плата и заключен договор.

Член Либертарианской партии анонсировал свои лекции в российских городах в середине сентября. В Архангельске владельца зала отменили бронирование за 6 часов до начала, объяснил решение прорывом канализации.