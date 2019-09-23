Детский магазин в Ставрополе организовал продажу фигурок террориста Усамы бен Ладена

Соответствующие фотографии местные жители начали публиковать в соцсетях. Многие были возмущены тем, что в качестве детской игрушки предлагается фигура основателя террористической организации «Аль-Каида» (организация запрещена в России), взявшей на себя ответственность за целую серию терактов, в том числе 11-го сентября 2001-го года в США. В магазине сказали, что к этому моменту фигурки с продажи сняты. Отвечать на вопрос о том, связано ли это с возмущением местных жителей, там отказались, — пишет агентство «Интерфакс».