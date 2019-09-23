В Госдуме предлагают помещать криминальных авторитетов в колониях отдельно от других заключенных

Среди авторов этого законопроекта депутаты от «Единой России» Александр Хинштейн и Василий Пискарев. В пояснительной записке говорится, что криминальные авторитеты представляют особую общественную опасность. По действующему законодательству отдельно от других заключенных содержатся приговоренные к пожизненным срокам, смертной казни, которым высшая мера была заменена лишением свободы, а также рецидивисты, совершившие опасные преступления.