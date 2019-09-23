Один из самых известных игроков «Что? Где? Когда?» Александр Друзь возвращается в телепрограмму

Он был отстранен после того, как главный редактор передачи «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа перед эфиром. На официальном сайте компании, которая выпускает «Что? Где? Когда?», говорится, что решение было принято с учетом того, что Друзь принес извинения и прошло достаточно времени. В сообщении при этом отмечается, что Друзь не будет играть до конца нынешнего сезона.