Студентов Чебоксарского колледжа, по некоторым данным, заставили подписать документ о запрете участвовать в митингах

Студентов Чебоксарского электромеханического колледжа, по некоторым данным, заставили подписать документ о запрете участвовать в митингах. Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на соответствующий документ. Среди пунктов есть запреты на курение в помещениях колледжа, употребление алкоголя и наркотиков, нецензурную брань, пропаганду и демонстрацию нацистской и экстремистской символики. В пункте про запрет на участие в пикетах, митингах и демонстрациях приведена ссылка на административный кодекс, который якобы запрещает несовершеннолетним участвовать в массовых мероприятиях. На самом деле такого запрета в кодексе нет. За нарушение правил студентам обещаны меры административного воздействия вплоть до исключения из колледжа. Директор учебного заведения Алексей Судленков комментировать ситуацию отказался, — отмечает «Радио Свобода».