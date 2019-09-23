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16:05, 23 сентября 2019

Следственный комитет отчитался о раскрытии убийства певца Михаила Круга, совершенного 17 лет назад

Согласно новым данным, злоумышленники не собирались убивать исполнителя.

Убийство Круга было совершено двумя членами банды «Тверские волки» Дмитрием Веселовым и Александром Агеевым. Именно новые показания второго участника нападения, который сейчас отбывает пожизненное наказание за ряд заказных убийств, позволили восстановить ход событий. По словам Агеева, злоумышленники планировали ограбить дом певца по указанию местного криминального авторитета по кличке Лом. По замыслу заказчика, Круг должен был обратиться к нему за помощью и затем расплачиваться за возвращенные ценности. Проникновение в дом пошло не по плану, и знаменитый исполнитель был застрелен Веселовым. Его самого в следующем году убил другой член банды «Тверские волки» Александр Осипов, который позднее рассказал следствию, что был фанатом Круга и расправился с его убийцей из мести. Из-за смерти Веселова Следственный комитет решил прекратить уголовное дело.

О возможном раскрытии убийства Круга сообщалось еще летом этого года, когда стало известно, что у дома певца проходят следственные действия.



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