Власти Улан-Удэ согласовали митинг против полицейского произвола и за прекращение преследования участников акций

Власти Улан-Удэ согласовали новый митинг против полицейского произвола и за прекращение преследования участников прежних протестных акций. Об этом сообщает издание МБХ-Медиа, ссылаясь на организаторов.

Акция должна пройти в ближайшее воскресенье. В аналогичном митинге 15 сентября приняли участие около трех тысяч человек.

Столица Бурятии находится в центре внимания уже несколько недель. Это произошло после выборов 8-го сентября, когда недовольные итогами выборов мэра Улан-Удэ вышли на улицу. Глава Бурятии Алексей Цыденов считает, что полиция при разгоне участников митинга могла быть и жестче. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы».

Несколько организаторов стихийного митинга в Улан-Удэ получили по 10 суток административного ареста.

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил, что участвовал в митинге 15 сентября в Улан-Удэ, «чтобы у людей не было оснований говорить, что власть не хочет слышать». Об этом он сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Пошел на митинг, чтобы у людей, которые подстрекали к выходу на площадь, не было оснований говорить, что власть не хочет слышать. Власть готова слышать. Законный митинг, собирайтесь. Пожалуйста. Приходим, общаемся в любом формате. Ну, вы видели, что там диалог не состоялся. Но, во всяком случае, о том, что «с нами не хотят разговаривать», теперь не аргумент», — сказал он.

А.Цыденов также добавил, что скрывал свое участие в митинге от сторонников, заботясь о безопасности мероприятия. «Тут, повторюсь, первый был вопрос безопасности. Это же еще парк, это было воскресенье, вечер, там дети. Поэтому до последнего скрывал свое участие, чтобы не пришли сторонники, чтобы не было ни в коем случае стычек. Пусть будет однобокий митинг, но хотя бы безопасный», — заключил он.

Глава Бурятии выступил перед протестующими против результатов выборов мэра Улан-Удэ 15 сентября. Ранее победителем выборов был объявлен врио главы горадминистрации, самовыдвиженец Игорь Шутенков. С 10 сентября недовольные местные жители требовали общения с властями республики, а также проведения новых выборов.