Глава Бурятии Цыденов: То, что внешнее воздействие в ходе выборной кампании было – это факт

Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью радиостанции «Эхо Москвы» высказал мнение, что в ходе выборной кампании был факт внешнего воздействия.

«Но то, что внешнее воздействие в ходе выборной кампании было – это факт. Даже просто если посмотреть по соцсетям, там очень большое количество комментариев и провокационных вбросов. То, что комментарии разные и вбросы разные были в сетях, тоже если посмотреть аккаунты, с которых это делалось, то аккаунты все свежие, ну максимум – 3 месяца. По времени активности эти аккаунты начинали активничать с двух-трех часов дня по нашему. По сути, когда просыпается Западная часть России. То есть эту активность я не назвал бы, что это режиссеры, но это, грубо говоря, люди, подливающие масло в огонь», — сказал он.

В то же время, добавил руководитель республики, происходящие массовые недовольства в Бурятии можно назвать «собственным бурятским продуктом».

«Я думаю, все-таки это у нас наш собственный бурятский продукт. И то, что у нас состоялось – это все-таки не извне моделировалось, это все наше собственное произведение. Безусловно, да. Я не думаю и я не вижу, что это было срежиссировано откуда-то из-за границы. Наше все», — отметил глава.

В Улан-Удэ 10 сентября состоялся стихийный народный сход. Люди, вышли на площадь из-за задержания сторонников якутского шамана Александра Габышева, а также недовольные результатами выборов. К протестующим присоединились депутат Народного Хурала Б.Цыренов и сенатор от Иркутской области В.Мархаев. В результате люди в полицейской форме жестко избили участников стихийного народного схода на площади Советов.