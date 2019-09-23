Студентов Чебоксарского колледжа обязали подписать документ, в  котором содержится запрет на посещение митингов

Студентов Чебоксарского электромеханического колледжа обязали подписать документ о внутренних правилах учебного заведения, в котором содержится запрет на посещение митингов.

Как сообщает интернет-издание Медуза, в документе дается ссылка на статью административного кодекса, в которой якобы говорится об этом.

В случае нарушения правил студентам обещают применять меры административного воздействия вплоть до исключения из колледжа.