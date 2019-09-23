Глава Бурятии Цыденов: Я не считаю, что можно назвать сложившуюся ситуацию в республике «политическим кризисом»

Глава республики Бурятия Алексей Цыденов считает, что вряд ли можно назвать сложившуюся ситуацию в республике «политическим кризисом». Такое мнение он высказал в интервью в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, вряд ли можно назвать «политическим кризисом» ситуации, в рамках которых существуют определенные вопросы, накопившиеся в республике. «Вряд ли это можно назвать политическим кризисом. То есть политический кризис – это когда общество все кардинально поделено. А у нас все-таки такого нет», — сказал глава республики.

По мнению А.Цыденова, необходимо «уметь слышать все стороны в рамках диалога и поиска взаимных решений» для движения вперед. «Есть реакция людей, мнение Коммунистической партии, есть просто наши жители города, которые имеют свою точку зрения, свой взгляд на развитие событий. И, безусловно, они заслуживают уважения и внимания к тому, чтобы к ним тоже прислушаться. Но повторюсь, это не значит, что теперь надо слушать только их. Это не должен быть монолог или вещание в одну сторону», — отметил он.

«Поэтому я не вижу, что сейчас у нас есть политический кризис. У нас есть искусственное обострение ситуации. Оно, безусловно, есть, но и то оно уже сошло на нет, и потихоньку все успокаивается. Поэтому я думаю, что все равно в итоге будем в формате диалога решать все наши стоящие перед нами вопросы и задачи», — сказал руководитель региона.