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15:04, 23 сентября 2019

Сериал «Чернобыль» удостоился престижной премии в области телевидения – Emmy

Он победил в трех номинациях – за сценарий, режиссуру и как мини-сериал. Церемония награждения прошла в Лос-Анджелесе. Автор сценария, Крейг Мэзин, принимая награду, призвал почтить память ликвидаторов и жертв аварии на атомной электростанции.

«Я надеюсь, что наше шоу каким-то образом помогло напомнить людям о ценности правды и опасности лжи. Я хотел бы поблагодарить эту невероятную команду, Джареда Харриса, Стеллана Скарсгарда, Эмму Уотсон. И сотниу участников съемок по всей Европе, все это посвящено одному делу, о котором наша история. Люди, которые подверглись воздействию и жертвовали собой в тот день. Я с благодарностью принимаю награду в память о них».

Лучшим драматическим сериалом жюри премии назвало финальный сезон «Игры престолов».



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