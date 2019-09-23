В Мэрию Москвы подано уведомление о проведении шествия «Бессмертный ГУЛАГ»

Оно может состояться 6 октября. Как передает «Интерфакс», среди заявителей лидер партии Яблоко Эмилия Слабунова, политик Владимир Рыжков, литературовед Мариетта Чудакова. По их замыслу, шествие может пройти от Соловецкого камня до Стены скорби на проспекте Сахарова. Участникам предлагается выйти с портретами своих репрессированных родственников и жертв коммунистического террора. Аналогичные акции запланированы еще в ряде российских городов.