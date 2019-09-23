Благотворительные фонды заявляют, что больные дети пока не могут получать «Фризиум» из-за трудностей с документами

Благотворительные фонды заявляют, что больные дети пока не могут получать «Фризиум» из-за трудностей с оформлением документов на лекарство. Оформить документы можно только в Москве, рассказала «Эху Москвы» директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.

Напомним, что министр здравоохранения Вероника Скворцова также в начале сентября сообщила, что препарат уже закуплен. Вместе с тем, поставка ожидается только в конце октября.

Лидия Мониава добавила, что препарат будут выдавать по официальным спискам нуждающихся, поэтому фризиум получит только один из десяти больных.