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15:03, 23 сентября 2019

Благотворительные фонды заявляют, что больные дети пока не могут получать «Фризиум» из-за трудностей с документами

Благотворительные фонды заявляют, что больные дети пока не  могут получать «Фризиум» из-за трудностей с оформлением документов на лекарство. Оформить документы можно только в Москве, рассказала «Эху Москвы» директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.

Напомним, что министр здравоохранения Вероника Скворцова также в  начале сентября сообщила, что препарат уже закуплен. Вместе с тем, поставка ожидается только  в  конце октября.

Лидия Мониава добавила, что препарат будут выдавать по официальным спискам нуждающихся, поэтому фризиум получит только один из десяти больных.



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