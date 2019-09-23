Банкротство Thomas Cook не повлияет на деятельность российских туроператоров

«Интурист» и «Библио-Глобус» продолжают работу в обычном режиме.

«Интурист», входящий в британский туристический холдинг, сохраняет все планы и намерен выполнить взятые обязательства перед клиентами, несмотря на банкротство головной компании и связанный с этим негативный информационный фон, заверил российский туроператор. Подчеркивается, что «Интурист» является операционно и юридически самостоятельным, имеет собственный контрактинг отелей и перевозчиков, финансовые гарантии и каналы сбыта. Подчеркивается, что сейчас все вылеты и возвраты туристов, а также их размещение в гостиницах, осуществляются в плановом режиме. Никаких отмен нет. Кроме того, планы по зимней полетной программе остаются в силе.

С аналогичным заявлением выступил и «Библио-Глобус». В пресс-службе компании пояснили, что ее деятельность «находится вне сферы влияния Thomas Cook. В марте британский холдинг официально объявил о покупке российского туроператора через посредническую компанию. Однако, как рассказала сегодня исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, сделка не была завершена в полном объеме.

Одна из старейших туристических компаний в мире британская Thomas Cook объявила о начале процедуры ликвидации. Причиной стали уже давно существовавшие финансовые трудности. Переговоры о реструктуризации долгов с основным акционером и кредиторами не привели к положительному результату.

Сейчас на отдыхе за границей находятся около 600 тысяч клиентов Thomas Cook, около 150 тысяч из них — граждане Великобритании. Их возвращением на родину будет заниматься британское Управление гражданской авиации.