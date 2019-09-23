Глава Бурятии считает, что реакция полиции при разгоне участников мирного протеста в Улан-Удэ «могла быть жестче»

Глава Бурятии Алексей Цыденов считает, что реакция полиции при разгоне участников мирного протеста на площади Советов в Улан-Удэ «могла быть жестче». Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Если уж брать по аналогии с другими событиями, то там гораздо жестче могла быть реакция полиции и гораздо больше людей могли реально пострадать. А здесь достали самых активных провокаторов и отвезли в отдел. Полиция действовала в рамках закона. А закон предусматривает порядок действий. Они действуют в рамках установленных законом процедур. Есть нарушение – есть реагирование», — сказал он.

По мнению А.Цыденова, в соответствии с законодательством «требовалось задержать всех людей, которые находились на площади».

«Это был несанкционированный митинг. И вот люди все, которые были на площади, они все были участниками несанкционированного митинга. И полиция, на самом деле, действовала очень избирательно и аккуратно. Она задержала только двоих провокаторов – Баира Цыренова и Дмитрия Баирова», — сказал он.

В Улан-Удэ 10 сентября состоялся стихийный народный сход. Люди вышли на площадь из-за задержания сторонников якутского шамана Александра Габышева. К протестующим присоединились депутат Народного Хурала Б.Цыренов и сенатор от Иркутской области В.Мархаев. В результате люди в полицейской форме жестко избили участников стихийного народного схода на площади Советов.