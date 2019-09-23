Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое касается ратификации парижского соглашения по климату

По словам главы правительства, для России участие в этом процессе важно, поскольку угроза изменения климата это разрушение экологического баланса и повышение рисков для развития экономики.

Сегодня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открывается саммит по климату. В минувшие выходные состоялся молодежный климатический саммит. Шведский эколог Грета Тунберг призвала продолжать борьбу за улучшение климата на планете. Грета Тунберг – школьница, в прошлом году вместо учебы она приходила к шведскому парламенту и требовала усилить меры по борьбе с изменением климата.