Бывший сотрудник АП Олег Смоленков в России объявлен в международный розыск как без вести пропавший

Бывший сотрудник администрации президента Олег Смоленков, которого в СМИ называют информатором американских спецслужб, в России объявлен в международный розыск как без вести пропавший. Об этом сообщили в МВД.

В Кремле ранее подтверждали, что Смоленков несколько лет работал в администрации президента, потом был уволен внутренним распоряжением. О его местонахождении ничего неизвестно, — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.