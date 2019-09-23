ВАДА инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса несоответствия Российского Антидопингового агентства
Всемирное антидопинговое агентство инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства по ускоренной процедуре. Решение было принято на заседании исполкома ВАДА в Токио.
Как заявил ТАСС член наблюдательного совета РусАДА Сергей Хрычиков, причина — несоответствия в базе данных Московской лаборатории. Российская сторона должна дать ответ в течение трех недель.