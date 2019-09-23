Старейшая туристическая компания Томас Кук объявила о прекращении своей деятельности

Исполнительный директор Питер Фанкхаузер принес извинения партнерам и клиентам. Банкротство компании затронет около 600 тысяч человек, 160 тысяч из них британцы. Правительство намерено вернуть их на родину в течение двух недель. ВВС называет это крупнейшей в истории страны операцией по репатриации в мирное время.

Из-за банкротства компании работу потеряют 20 тысяч человек по всему миру. Эта ситуация может подорвать доверие к туроператорам, – считает представитель российского Союза туриндустрии Ирина Тюрина. Тюрина заверила нас, что на компаниях Интурист и Библио-Глобус банкротство не скажет – эти дочки Томас Кук в России независимые компании.