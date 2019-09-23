Больные дети, нуждающиеся во фризиуме, пока не могут получить лекарства из-за трудностей с оформлением документов

Больные дети, которые нуждаются во фризиуме, пока не могут получить лекарства из-за трудностей с оформлением документов. Это можно сделать только в Москве, рассказала «Эху Москвы» директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.

«Родители в регионах приходят в поликлинику и просят, чтобы их больного ребенка включили в список на закупку препаратов, но в большинстве случаев там им отказывают на основании того, что у родителей на руках нет нужных документов — федеральные консилиумы, которые проводятся только в Москве. И у 90% пациентов по всей стране этих консилиумов нет, потому что они в столице никогда не были, и довезти ребенка сюда нереально», — рассказала она.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова в начале сентября сообщила, что фармкомпания, которая производит фризиум, подаст заявление на регистрацию лекарства в России

Поставка ожидается только в конце октября. Мониава добавила, что препарат будут выдавать по официальным спискам, поэтому фризиум получит только один из десяти больных.

По данным благотворительных фондов, фризиум жизненно необходим для лечения. Прекращение приёма может привести, в том числе, к летальным исходам.