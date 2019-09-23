Republic: Семья Антона Вайно владеет недвижимостью стоимостью более 1,5 миллиардов рублей

Семья главы президентской администрации Антона Вайно владеет недвижимостью стоимостью более 1,5 миллиардов рублей, пишет издание Republic. В том числе речь идет о домах, которые принадлежат самому чиновнику, но при этом не указаны в его декларации.

Семья главы администрации президента владеет как минимум четырьмя квартирами стоимостью более 300 миллионов рублей, причем две из них были получены от московских властей и управления делами президента. Republic пишет, что эта недвижимость предположительно записана на жену, сына и тещу Вайно.

Гораздо более ценные активы семьи – крупные земельные участки. В частности, речь идет о двух домах в некоммерческом партнерстве индивидуальных застройщиков «Речное» в Барвихе. Недвижимость, примерная стоимость которой составляет 500 миллионов рублей, в 2012 году купила Елена Шуленкова – ее СМИ называют женой Вайно. Затем участок был продан Татьяне Ежевской – предположительно, тете чиновника. Еще 800 миллионов стоят три участка на территории проекта «Пирогово» на берегу Клязьмы, которые сравнительно недавно купил сам Вайно. Там же расположены два дома, не указанные в декларации главы администрации президента.

Также Republic пишет, что в 2017 году Вайно продал один из участков в «Пирогово» родителям главы Минпромторга Дениса Мантурова.