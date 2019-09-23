ФСБ использовала декларацию об амнистии капиталов, чтобы предъявить обвинения бизнесмену

Как пишет газета Ведомости, юристы до сих пор не слышали о подобных случаях в российской практике. В декабре 2014 года президент Путин заявил, что если человек легализует свои средства и имущество в России, он получит твердые правовые гарантии того, что не столкнется с уголовным или административным преследованием. И к нему не будет вопросов со стороны налоговых служб и правоохранительных органов.

Гарантии, которые президент дал бизнесу в рамках амнистии капитала, должны соблюдаться. – сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Юристы считают, что использование декларации в уголовном деле иллюстрирует ситуацию с инвестиционным климатом в России и гарантиями, которые власти дают бизнесу. Основная проблема – постоянно меняющаяся правоприменительная практика, а также обвинительный уклон судебной системы.