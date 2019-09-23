Эксперты ВАДА обнаружили манипуляции с базой данных московской антидопинговой лабораторией

От России потребовали объяснений.

Год назад российское антидопинговое агентство было восстановлено в правах с условием, что ВАДА будут переданы электронная база и пробы из московской антидопинговой лаборатории. В первый приезд в Москву эксперты агентства скопировать базу не смогли, как объяснили в Минспорте, по причине несоответствия оборудования. В январе этого года передача состоялась, а в апреле были изъяты и сами пробы. Сегодня появились первые результаты проверки. Выяснилось, что данные базы не совпадают с теми, что есть в распоряжении ВАДА. Россию подозревают в исправлениях и подчистках. Пока никаких выводов не последовало. Россию обязали представить объяснения до 9 октября. Если этого не случится – ВАДА рассмотрит вопрос соответствия РУСАДА кодексу и может снова отстранить наше агентство. Это, в свою очередь грозит теми же проблемами, которые возникли перед Олимпиадой в Пхенчхане.

Напомним, что в Южной Корее, наши спортсмены выступали под нейтральным статусом, а приглашали их индивидуально. При этом, многие наши атлеты таких приглашений не получили.

В случае негативного развития ситуации, у российских спортсменов могут возникнуть проблемы с участием в международных соревнованиях, в том числе и в Олимпийских играх 2020 года в Токио, — считает спортивный юрист Артем Пацев.