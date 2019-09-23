Российские спортсмены в случае несоответствия РУСАДА могут остаться без международных соревнований – юрист Пацев

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре, дав три недели для объяснения изменений в базе московской лаборатории. В случае негативного развития ситуации проблемы могут возникнуть у российских спортсменов с участием в международных соревнования, в том числе и в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» спортивный юрист, управляющий партнер юридической группы Клевер-Консалт Артем Пацев.

«В случае признания несоответствия кодексу последствия могут быть достаточно серьезные. Тут есть ограничения на проведения соревнований в России, если эти соревнования были назначены, или заявки размещены после даты признания несоответствующей организацией национальной антидопинговой. Существует серьезная угроза выступлений российских спортсменов на международных соревнованиях», — сказал он.

Хотя, добавил А.Пацев, принятие решения по вопросу участия российских спортсменов в международных крупных соревнованиях отдано международным федерациям и главным организаторам, таким как Международный Олимпийский Комитет и Международный Паралимпийский комитет.

Ранее стало известно, что WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре. Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года.