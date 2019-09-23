Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не комментирует действия суда в отношении участников акций, прошедших летом в столице. Отвечая на брифинге на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», он посоветовал обратить в суд за комментарием по делу дизайнера Константина Коновалова, который был признан виновным в нарушениях на акции 27 июля.

Корреспондент напомнил о решении суда, который признал К.Коновалова виновным, несмотря на то, что, по факту дизайнеру «сломали ногу до начала акции». После чего был задан вопрос, следит ли президент за этим делом, и вообще интересуют ли его подобные случаи, которые «подрывают доверие, в том числе, к судебным органам».

«Мы категорически против каких-либо обобщающих выводов. Есть конкретные случаи, которые нужно рассматривать», — сказал Д.Песков. А по поводу конкретных изменений и публикаций на сайте суда, пресс-секретарь президента порекомендовал обращаться в сам суд.

«По причинам изменений документации, публикации на сайте суда того или иного материала, конечно, вам нужно обращаться в сам суд. Мы не можем из Кремля давать комментариев на этот счет, — сказал Д.Песков.