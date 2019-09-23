Надо разбираться в претензиях WADA, инициировавшее рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА кодексу – депутат Журова

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре, дав три недели для объяснения изменений в базе московской лаборатории. Нужно знать, какие претензии будут предъявлены России, потому что базу «подделать непросто». Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Нужно знать, какие претензии будут предъявлены, потому что на самом деле подделать базу не так просто. База, насколько мне известно, была в Следственном комитете, куда была передана по делу Родченкова (экс-глава «Антидопингового агенства»). И уже СК передавал эти документы WADA. Тут нужно понимать, эта база изменена еще в бытность Родченкова, или все-таки они считают, что это было сделано сейчас? Это принципиальный вопрос, и от этого многое что будет зависеть», — сказала она.

С.Журова считает, что недопуска российских спортсменов на Олимпиаду в Токио может быть точечным, если будут обнаружены нарушения.

«Если мы говорим про недопуск наших спортсменов, это может быть в случае того, что эти спортсмены находятся в каких-то списках, по ним были проведены, как им кажется, какие-то манипуляции. Но на всю сборную это распространяться точно не будет. Это волна, которая была некоторое время назад, улеглась. Я считаю, Олимпийскому комитету не допускать Россию совершенно не нужно», — отметила она.