Следственный комитет отчитался о раскрытии убийства певца Михаила Круга

Названо имя убийцы, но дело закрыли с учетом смерти подозреваемого.

Все детали убийства, произошедшего 30 июня 2002 года, установлены «в мельчайших подробностях», говорится в сообщении ведомства. СК опубликовал на YouTube видео следственного эксперимента. На кадрах, снятых в доме артиста в поселке Мамулино под Тверью, признательные показания дает член банды «Тверские волки» Александр Агеев. По его словам, он проник в дом вместе со своим напарником Дмитрием Веселовым. При этом убивать певца они не собирались, взломщики должны были лишь похитить антиквариат и ценности. Ограбление, по словам Агеева, было спланировано по указанию тверского криминального авторитета, известного по кличке «Лом», погибшего в 2006 году. Он рассчитывал, что Круг попросит у него помощи в раскрытии кражи и, получив ее, будет отдавать благодетелю часть своих гонораров. Однако хозяева неожиданно вернулись. Веселов ударил пистолетом тещу Круга, а затем выстрелил в него самого два раза из пистолета «ТТ» и застрелил собаку. После этого грабители скрылись. Самого Веселова убил в 2003 году, узнав о случившемся, другой член банды Александр Осипов, который был поклонником Круга.

В СК утверждают, что показания Агеева полностью проверены «собранными доказательствами», показаниями иных лиц и заключениями судебных экспертиз.

Осипов и Агеев ранее были приговорены к пожизненному заключению за заказные убийства.