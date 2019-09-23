ВАДА инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РусАДА допинговому кодексу

Всемирное антидопинговое агентство инициировало ускоренное рассмотрение вопроса о несоответствии РусАДА допинговому кодексу. Это связано с возможными изменениями в базе данных Московской лаборатории. Такой ответ будет представлен, — сказал «Интерфаксу» глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства Алексей Ивлев. Он считает, что сейчас преждевременно обсуждать тему участия российских спортсменов в Олимпийских играх.

Сомневается в обоснованности выдвинутых обвинений олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. По мнению Журовой, недопуск российских спортсменов на Олимпиаду в Токио может быть точечным, — если нарушения все-таки обнаружатся. На всю сборную это вряд ли распространится



России дали три недели на то, чтобы объяснить наличие изменений в базе данных Московской лаборатории.