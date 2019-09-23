Власти Москвы обязали агрегаторов такси передавать личные данные водителей в Единую систему ЦОДД

Власти Москвы обязали агрегаторов такси передавать личные данные водителей в Единую систему Центра организации дорожного движения. Такое постановление подписал мэр Собянин, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Собеседник издания утверждает, что это сделано без обсуждения и потребует от агрегаторов финансовых затрат, которые в конечном итоге будут возложены на потребителей. В департаменте транспорта не ответили на запрос газеты.