Z Архив новостей новости
5 7 6 1609
12:30, 23 сентября 2019

ВАДА инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса несоответствия Российского Антидопингового агентства

Всемирное антидопинговое агентство инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса несоответствия Российского Антидопингового агентства. Об этом сообщил член наблюдательного совета РусАДА Сергей Хрычиков. По его словам, основанием для такого решения стало несоответствие между базой, имеющейся в распоряжении ВАДА и данными Московской лаборатории.

Россия в течение трех недель должна дать ответ на вопросы ВАДА. Такой ответ будет представлен, — сказал «Интерфаксу» глава Наблюдательного совета РусАДА Алексей Ивлев. Он назвал преждевременными рассуждения об участии российской сборной в Олимпиаде в Токио в будущем году в связи с очередным допинговым скандалом.

РусАДА сейчас полностью соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства. За два года были два аудита, — сказал РИА заместитель гендиректора РусАДА Маргарита Пахноцкая. Она подчеркнула, что РусАДА сейчас не имеет отношения ни к московской лаборатории, ни к переданным в ВАДА образцам.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Аркадий Дубнов журналист-международник

Casus belli начала 21 века Да, Ближний Восток остаётся главной мировой пороховой бочкой…

5 90 6 21220 16.09
Kближний восток, военные, терроризм, общество, мнения
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

«Русские» рулят. Теперь и в Израиле Хотите отдохнуть в Израиле, не вникая в перипетии местной политики, не делайте, как я, — не приезжайте сюда сразу после выборов. Официанты, таксисты, соседи по столику в кафе, друзья и случайные встречные, радио, ТВ – все говорят о политике…

5 168 6 17705 19.09
Kизраиль, общество, мнения, политика, выборы
Блоги

Владимир Жириновский лидер ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме

Давно пора воссоединить Россию и Белоруссию Давайте дадим свободное движение людей, единый рубль, который будет сильнее евро… И с Украиной то же самое. Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же — Русь…

5 154 6 21081 18.09
Kрф, белоруссия, украина, политика, мнения
Блоги

+ «Давайте хотя бы не молчать на поклонах» «Давайте хотя бы не молчать на поклонах» Актер Саша Молочников записал видеообращение в поддержку осужденного Павла Устинова…

5 77 6 24287 16.09
8читать ;смотреть
Kактеры, творчество, искусство, права, мнения
Интервью Блог-аут

Алексей Шапошников гость: Алексей Шапошников председатель Московской городской думы VII созыва

Я считаю, что кампания была удачная, потому что в таком сложном парламенте сформировать крупнейшую фракцию — это великолепный результат…

5 64 6 9803 19.09
#слушать 39:42 8читать ;смотреть $скачать 9.1 МБ
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Мы постепенно приходим к пониманию, что в диктатуре, где правят «путиноиды» и устаревают свой бал, праздник силовых структур, постепенно нужно объединяться…

5 38 6 5833 22.09
#слушать 51:22 8читать ;смотреть $скачать 11.8 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи
Новости

ФСБ использовала в уголовном деле декларацию об амнистии капитала подозреваемого Этого боялись многие представители бизнеса…

5 34 6 5312
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Давно МИД так громко не стучал снизу Тридцать лет никто в СССР и в России, — на государственном уровне, — не осмеливался одобрять или оправдывать этот пакт — сговор Гитлера и Сталина. Теперь «лавровский» МИД решил это сделать…

5 270 6 42045 08:01
Kмид, рф, политика, история, мнения
Интервью Разворот (утренний)

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Личные данные в электронном голосовании Мы боялись взлома снаружи — его не произошло. Мы боялись вброса внутри — его не зафиксировано. Таким образом результат тех, кто проголосовал, зачтен правильно…

5 72 6 11800 17.09
#слушать 19:32 8читать ;смотреть $скачать 4.5 МБ
Блоги

+ В Екатеринбурге провели детский крестный ход, чтобы помолиться о хороших оценках В Екатеринбурге провели детский крестный ход, чтобы помолиться о хороших оценках Полторы тысячи школьников и студентов, а также их родители прошли под дождем около восьми километров…

5 63 6 10652 22.09
8читать ;смотреть
Kобщество, религия, рпц, видео, события
Голосование
Существуют две тактики публичной защиты обвиняемых по «московскому делу». Какая вам ближе?
5 30 6 5307 18.09
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Как оппозиции расширить свои ряды Не обязательно зацикливаться на улице… Оппозиции имеет смысл начинать действовать в трудовых коллективах; именно там стоит искать новых активистов и лидеров протеста…

5 35 6 6205 20.09
Kобщество, оппозиция, политика, мнения
Блоги

Андрей Турчак: На видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал Секретарь генсовета «Единой России» написал, что ситуация, в которой оказался актёр — вопиющая несправедливость…

5 220 6 40571 18.09
Kсуды, аресты, протесты, политика, власть, события
Блоги

Артемий Троицкий работник субкультуры

Сход / развал Помимо всяких мелких приятностей и неприятностей, которые принесли прошедшие выборы, случилась одна максимально наглядная фигня. Это озлобленная, даже страстная местами междоусобица среди оппозиционных кланов…

5 48 6 23267 16.09
Kоппозиция, политика, выборы, события
Блоги

+ Две боевые машины десанта разбились на учениях под Оренбургом Две боевые машины десанта разбились на учениях под Оренбургом У них не сработали парашютные системы…

5 93 6 17535 09:28
8читать ;смотреть
Kармия, техника, учения, происшествия, видео, фото, события
Блоги

Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»

5 99 6 19180 19.09
Kполитика, театр, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

ФСБ использовала в уголовном деле декларацию об амнистии капитала подозреваемого Этого боялись многие представители бизнеса…

5 36 6 6088
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Устиновская история, конечно, — показатель того, насколько удивительно легко и быстро народ смелеет…

5 85 6 120406 18.09
#слушать 50:38 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Голосование
Существуют две тактики публичной защиты обвиняемых по «московскому делу». Какая вам ближе?
5 30 6 5405 18.09
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Человек без стержня Если так, то должен был согласовать. Без одобрительного кивка Самого давать такие рекламные интервью безнравственно. Люди со стержнем внутри могут не понять…

5 346 6 266139 22.09
Kшойгу, власть, политика, общество, события
Блоги

+ «Еще есть и страшный суд, председателем которого работает как раз судья Криворучко» «Еще есть и страшный суд, председателем которого работает как раз судья Криворучко» Иван Ургант в своём вечернем шоу на «Первом канале» рассказал о приговоре фигуранту «московского дела», которого осудили на 3,5 года за «нападение» на росгвардейца…

5 116 6 126811 18.09
8читать ;смотреть
Kаресты, суды, протесты, митинги, политика, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8078482
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4203671

Сегодня в эфире