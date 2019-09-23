ВАДА инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса несоответствия Российского Антидопингового агентства

Всемирное антидопинговое агентство инициировало рассмотрение по ускоренной процедуре вопроса несоответствия Российского Антидопингового агентства. Об этом сообщил член наблюдательного совета РусАДА Сергей Хрычиков. По его словам, основанием для такого решения стало несоответствие между базой, имеющейся в распоряжении ВАДА и данными Московской лаборатории.

Россия в течение трех недель должна дать ответ на вопросы ВАДА. Такой ответ будет представлен, — сказал «Интерфаксу» глава Наблюдательного совета РусАДА Алексей Ивлев. Он назвал преждевременными рассуждения об участии российской сборной в Олимпиаде в Токио в будущем году в связи с очередным допинговым скандалом.



РусАДА сейчас полностью соответствует кодексу Всемирного антидопингового агентства. За два года были два аудита, — сказал РИА заместитель гендиректора РусАДА Маргарита Пахноцкая. Она подчеркнула, что РусАДА сейчас не имеет отношения ни к московской лаборатории, ни к переданным в ВАДА образцам.