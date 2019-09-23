Старейшая туристическая компания Thomas Cook объявила о прекращении своей деятельности

Исполнительный директор Питер Фанхаузер извинился перед партнёрами и клиентами.

Банкротство компании затронет около шестисот тысяч человек, 160 тысяч из них – британцы. Правительство Великобритании намерено вернуть их на родину в течение двух недель.

В России Thomas Cook с 2011 года владеет туроператором «Интурист». В «Интуристе» «Эху Москвы» сказали, что на работе компании банкротство британского оператора никак не скажется.

О компании Кука в Советском Союзе узнали, благодаря Самуилу Маршаку и его стихотворению «Мистер-Твистер». Компания Thomas Cook была основана в 1841 году.