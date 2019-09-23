Republic: Родственники главы администрации президента Антона Вайно владеют недвижимостью на 1,5 миллиарда рублей

Родственники главы администрации президента Антона Вайно, по некоторым данным, владеют дорогостоящей недвижимостью, в том числе недалеко от президентской резиденции на Рублево-Успенском шоссе. Это удалось выяснить интернет-изданию Republic.

Антон Вайно, которого Republic называет «неприметным госслужащим», всю жизнь курировал технические вопросы. Последние 18 лет он занимался графиком Владимира Путина и документооборотом и три года назад стал, вероятно, третьим по влиятельности чиновником в стране – руководителем кремлевской администрации, пишет издание, отмечая, что его благосостояние росло вместе с продвижением по карьерной лестнице. Так, согласно данным Росреестра, Вайно владел в разные годы квартирами в Москве, полученных от столичных властей и управделами президента, (например, в жилом комплексе «Дом на Тишинке» стоимостью 115 миллионов рублей), и участками в Подмосковье. Часть недвижимости он продавал или дарил своим родственникам.



На данный момент, как утверждает Republic, семья чиновника имеет в собственности четыре квартиры, общей стоимостью более 317 миллионов рублей, а также дома в Барвихе и «Пирогово» на берегу Клязьмы, стоимостью 1 миллиард 300 миллионов рублей.

При этом задекларированный доход Антона Вайно и его супруги с 2011 года — 342 миллиона рублей, и основная часть этой суммы — стоимость продажи недвижимости в «Пирогово».