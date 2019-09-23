Исполком ВАДА инициировал рассмотрение вопроса о соответствии кодексу Российского антидопингового агентства

Непосредственно перед заседанием, которое проходило в Токио, немецкий телеканал АРД и британская Телеграф сообщили, что Россию могут отстранить от Олимпийских Игр в Токио, поскольку в базе данных московской лаборатории, которую Россия передала ВАДА, обнаружили многочисленные правки. Это по мнению журналистов, свидетельствует о том, что наша страна продолжает скрывать допинговое прошлое своих спортсменов. Член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков подтвердил, что наличие правок действительно установлено. Это может стать основанием для приостановлении признания РУСАЛА и начале процедур, подобных тем, что производились перед Олимпиадой в Пхенчхане, когда наши атлеты получали индивидуальные приглашения и выступали под нейтральным флагом.

России предоставлен срок в три недели для того, чтобы объяснить наличие изменений в базе данных московской лаборатории.