С 1 января после начала так называемой «мусорной реформы» более 1,5 миллионов россиян обратились за перерасчётом и смогли вернуть около 700 миллионов рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на думский комитет по экологии. 85 процентов обращений связаны с неверными данными о количестве проживающих в доме или квартире. Также среди причин – некачественное оказание услуг и длительное отсутствие собственника жилья.