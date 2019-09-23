Затруднения с оформлением документов на получение лекарств для больных детей испытывают 90% граждан – эксперт

Благотворительные фонды заявляют, что 90% больных детей пока не могут получать «Фризиум» из-за трудностей с оформлением документов на лекарство. Оформить документы можно только в Москве. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.

«Родители в регионах приходят в поликлинику и просят, чтобы их больного ребенка включили в список на закупку препаратов, но в большинстве случаев там им отказывают на основании того, что у родителей на руках нет нужных документов — федеральные консилиумы, которые проводятся только в Москве. И у 90% пациентов по всей стране этих консилиумов нет, потому что они в столице никогда не были, и довезти ребенка сюда нереально», — рассказала она.

По словам Л.Мониава, проблема заключается в том, что родителей никто не проинформировал, куда они могут обращаться за получением незарегистрированных препаратов, и в данных условиях каждый решает свою проблему сам.

Однако те, у кого имеется на руках федеральных консилиум, добавила глава фонда, также испытывают трудности подачи документов в ведомство. «Потому что сдавать оригиналы документов, которые требует департамент здравоохранения, родители опасаются в связи с возможной утерей, а без оригинала данные не принимают», — пояснила она.

Ранее министр здравоохранения РФ В.Скворцова сообщила, что препарат уже закуплен. Вместе с тем, поставка ожидается только в конце октября.

Л.Мониава добавила, что препарат будут выдавать по официальным спискам нуждающихся, куда не вошло 90% больных, поэтому «Фризиум» получит только 10% детишек.