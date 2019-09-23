Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира Санк-Петербург Оупен

В финале он переиграл хорвата Борну Чорича.

Медведев не оставил Чоричу ни одного шанса, взяв оба сета 6:3 , 6:1, хотя до этого хорват из пяти матчей выиграл у нашего теннисиста четыре, но статистика вещь обманчивая. Прогресс Медведева очевиден и невероятен. Чорич сказал после матча, что его соперник показывает невероятную игру в последние месяцы, что подтвердил и Открытый Чемпионат США на котором Даниил дошел до финала едва не обыграл знаменитого Рафаэля Надаля. В Москве Медведев встречался исключительно с нашими игроками, если считать таковым и белоруса Егора Герасимова. Помимо Егора он победил Дмитрия Донского и Андрея Рублева, который тоже в последнее время серьезно прогрессирует. За весь турнир Медведев не проиграл ни одной партии.

Даниил Медведев сохранил четвертое место в мировой теннисной классификации.