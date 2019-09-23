Больные дети, нуждающиесяя во фризиуме, пока не могут получить лекарства из-за трудностей с оформлением документов

Больные дети, которые нуждаются во фризиуме, пока не могут получить лекарства из-за трудностей с оформлением документов. Это можно сделать только в Москве, рассказала «Эху Москвы» директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава. Министр здравоохранения Вероника Скворцова в начале сентября сообщила, что препарат закуплен, однако поставка ожидается только в конце октября. Мониава добавила, что препарат будут выдавать по официальным спискам, поэтому фризиум получит только один из десяти больных.

По данным благотворительных фондов, фризиум жизненно необходим для лечение. Прекращение приёма может привести, в том числе, к летальным исходам.