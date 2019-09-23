«Репаблик»: Родственникам главы АП Антона Вайно принадлежит недвижимость стоимостью в 1,5 миллиарда рублей

Издание «Репаблик» утверждает, что родственникам главы администрации президента Антона Вайно принадлежит недвижимость стоимостью в 1,5 миллиарда рублей. Речь идёт о четырёх квартирах, а также домах в Барвихе и курорте «Пирогово». Задекларированный доход Антона Вайно и его супруги с 2011 года – 342 миллиона рублей. При этом основная часть суммы получена от продажи недвижимости в «Пирогово». «Репаблик» называет Вайно неприметным госслужащим. Который последние 18 лет неотступно следовал за Владимиром Путиным, занимался его графиком и документооборотом, а 3 года назад возглавил администрацию президента.