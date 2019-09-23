ФСБ использовала в уголовном деле декларацию об амнистии капитала подозреваемого

Этого боялись многие представители бизнеса.

Документ служит доказательством обвинения в финансовых преступлениях против владельца компании «Усть-Луга» Валерия Израйлита. Это значит, что ФСБ изъяли декларацию об амнистии этого предпринимателя из Федеральной Налоговой Службы, — пишет газета «Ведомости». Ранее многочисленные чиновники, в том числе министр финансов Антон Силуанов, утверждали, что эта информация не попадет ни в СМИ, ни к силовикам. Таким образом, дело Израйлита может быть опасным прецедентом. Подобная практика может затронуть всех, кто решил узаконить свой капитал – пишет издание.

По мнению адвокатов предпринимателя декларацию по закону нельзя использовать как доказательство обвинения. Суд с ними не согласился и признал, что амнистия затрагивала только определенный набор преступлений, например налоговых, и это не касается остальных статей уголовного или административного кодекса. Опрошенные «Ведомостями» эксперты уверяют, что такой подход к амнистии делает её в значительной степени бессмысленной. По их мнению, теперь многие предприниматели, которые доверились властям и легализовали свое имущество, теперь уедут из страны.

Несколько лет назад президент Владимир Путин лично обещал, что если человек легализует свои средства и имущество, то к нему не будет вопросов со стороны правоохранительных или налоговых служб.