Банкротство Thomas Cook никак не коснется туристов компаний «Библио-Глобус» и «Интурист» – пресс-секретарь РСТ

Банкротство туроператора Thomas Cook никак не коснется туристов компаний «Библио-Глобус» и «Интурист». Об этом сказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

«Обе российские компании, которые входят в холдинг Thomas Cook – «Интурист» и «Библио-Глобус» — они абсолютно самостоятельные, прибыльные. Thomas Cook к их никак не финансировал, эти компании ведут самостоятельный бизнес. Поэтому туристов «Интуриста» и «Библио-Глобуса» эта история банкротства никак не коснется», — сказала она.

Однако добавила И.Тюрина, проблемы британского холдинга скажутся на «доверии к пакетным турам», а также к крупным брендам, и, скорее всего, все больше туристов будут задумываться о «самостоятельной организации путешествий там, где это возможно».

По словам пресс-секретаря РСТ, клиенты обанкротившегося туроператора, которые находятся в России, смогут без проблем вернуться на родину.

«Наверняка в России есть британцы, но надо понимать, это никакой-то массовый поток, это экскурсионные группы, или индивидуальные туристы. У нас с Британией нет чартерных рейсов, как это происходит с пляжными курортами, и организовывать подобные рейсы не нужно. Они прилетают регулярными рейсами, ими же и улетят», — пояснила И.Тюрина.

Одна из старейших туристических компаний в мире, основанная в 1841 году британская Thomas Cook («Томас кук»), объявила о начале процедуры ликвидации. В России Thomas Cook с 2011 года является владельцем туроператора «Интурист».