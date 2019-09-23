Процедура ликвидации британского туроператора Thomas Cook никак не повлияет на деятельность «Интуриста»

Процедура ликвидации британского туроператора Thomas Cook никак не повлияет на деятельность дочки компании — российского туроператора «Интуриста». Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генеральный директор «Интуриста» Виктор Тополкараев.

«На нас это банкротство никак не распространяется. «Интурист» продолжает работать — это независимая компания, действующая по российскому законодательству. У нас собственный контрактинг, собственные партнеры, свои полетные программы. Все продолжается в спокойном нормальном режиме», — сказал он.

В.Тополкараев также подчеркнул, что на работы «Интуриста» не сказалась ранее и смена собственника Thomas Cook. «Мы как работали как «Интурист», так и продолжаем работать как «Интурист». Смена собственника, которая произошла в прошлом году, никак не повлияла на нашу операционную деятельность», — отметил он.

Одна из старейших туристических компаний в мире, основанная в 1841 году британская Thomas Cook («Томас кук»), объявила о начале процедуры ликвидации. В России Thomas Cook с 2011 года является владельцем туроператора «Интурист».