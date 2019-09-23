РБК: Международный центр правовой защиты, действующий от имени ВЭБ.РФ, заключил контракт с экс-конгрессменом США

Международный центр правовой защиты, действующий от имени Российской государственной корпорации ВЭБ.РФ, заключил контракт с бывшим конгрессменом-республиканцем Джоном Суини, сообщает РБК со ссылкой на американский Минюст. Суини будет оказывать госкорпорации юридические услуги, включая встречи с чиновниками, по вопросам возможных новых санкций. Его гонорар составит 62,5 тысячи долларов в месяц. Контракт рассчитан на год. Стоит напомнить, что ВЭБ находится под американскими санкциями с 2014 года.