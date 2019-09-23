ЦСКА выиграл у «Краснодара» и поднялся на второе место в чемпионате России по футболу

Неудачники еврокубков, пропустившие в Лиге Европы 10 мячей на двоих встречались в Москве. Команды солировали по тайму. ЦСКА был неудержим в первом и повел 3-0 после дубля Влашича и красивого удара Чалова, а «Краснодар» едва не совершил камбэк, сквитав во второй половине игры два мяча. Оба забил нападающий Берг. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев был крайне недоволен судейством, но счет это не изменило 3-2 в пользу ЦСКА. Такой же результат встречался в этот игровой день дважды. «Локомотив» выиграл у «Оренбурга», а «Динамо» в феерическом матче уступило «Сочи», проигрывая, а затем ведя в счете. «Арсенал» и «Урал» сыграли вничью 1:1. После 10 тура «Зенит» стал единоличным лидером. ЦСКА занимает второе место, «Ростов», «Краснодар» и «Локомотив» делят третье.

Первые матч 11 тура чемпионата России по футболу будут сыграны в субботу 28 сентября.